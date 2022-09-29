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Арестович рассказал, какое оружие нужно Украине, чтобы ликвидировать 100 тысяч мобилизованных россиян

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Арестович рассказал, какое оружие нужно Украине, чтобы ликвидировать 100 тысяч мобилизованных россиян

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Украине, чтобы ликвидировать 100 тысяч российских мобилизованных, нужно больше артиллерии.

Если западные партнеры Украины дадут ориентировочно 200 единиц гаубиц, это может существенно решить проблемы с мобилизованными на поле битвы.

Об этом 29 сентября в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным сказал советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Нужно больше артиллерии. Чтобы ликвидировать 100 тысяч оккупантов, нам нужно еще 200 гаубиц. Это позволит сделать маневры силовыми методами. Было бы хорошо получить танки и бронетранспортеры, но главное — это артиллерия. Потому что снарядов сейчас дают много, не хватает установок. Возможно, удастся уговорить", – сказал Арестович.

Напомним, мобилизованные российские войска могут попытаться наступать со стороны Беларуси на Киев и Чернигов. Ведь российский диктатор Владимир Путин очень хочет повторить наступление на украинскую столицу.

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