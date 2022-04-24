Арестович рассказал, какое задание-максимум касательно окончания войны ставит Украина

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что вопрос освобождения Крыма, а также Донецкой и Луганской областей будут решаться дипломатическим путем.

Об этом он рассказал в интервью российскому изданию "Медуза".

"По меньшей мере, выгнать их на территории по состоянию на 23 февраля. Как максимум, полностью освободить всю территорию. Но мы прекрасно понимаем, что это невозможно", — отметил он.

Он также отметил, что вопрос по Донбассу и Крыму, скорее всего, будет решаться дипломатическим путем.

"Так как в военном отношении, во-первых, для этого надо где-то взять войско — точнее, технику. А даст ли нам ее Запад в таком количестве — это большой вопрос, потому что наступление гораздо сложнее обороны. Нужно иметь кратное преимущество, большие запасы, иначе мы несем очень большие потери. Готовы ли мы к этому? Это очень большой вопрос. Донбасс и Крым будем решать политико-дипломатическим путем, будем работать дальше", — сообщил он.

Напомним, Арестович считает, что сил, которые российские войска собрали на Донбассе, мало, чтобы решительно победить.

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