Арестович рассказал, когда киевляне, покинувшие столицу из-за войны, смогут вернуться домой

Активная фаза, как говорит Арестович, через несколько недель должна завершаться.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович дал свой прогноз об окончании войны в Украине и сообщил, когда украинцы смогут возвращаться в свои дома, которые были вынуждены покинуть из-за варварского нападения России.

Об этом Арестович рассказал в интервью "Радио Свобода".

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По его словам, активная фаза войны должна закончиться через 2-3 недели. Он говорит, что хорошие результаты наблюдаются под Киевом, Харьковом, Сумами и Черниговом – там уже активная фаза почти завершена. После чего, по его словам, домой смогут вернуться и киевляне. Даже в случае, если враг сконцентрирует силы на повторном наступлении на Киев, их поражение неизбежно, считает Арестович.

"Ну просто на неделю это, или на 10 дней еще отдалится. Конец здесь один, они стратегически проиграли, проиграют и оперативно. Поэтому я думаю, что середина апреля, конец апреля уехавшие киевляне смогут возвращаться домой", – сказал он.

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По мнению Арестовича, существует два варианта окончания войны: мирное соглашение и отвод войск РФ, или позиционная война, в которой они будут точечно содержать определенные районы. Однако, в случае второго варианта, врагов ожидает катастрофа.

Их координаты, как пояснил Арестович, будут известны, и ВСУ будет бить по групповым целям, а еще расцветет природа и для наших партизан и сил спецопераций это сыграет на руку.

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