Арестович рассказал, когда Путин начал подготовку к войне с Украиной

Арестович считает, что Путин начал готовиться к войне в феврале 2021 года, после ареста Медведчука в Украине.
Президент России Владимир Путин решил начать подготовку к войне с Украиной в феврале 2021 года, после ареста его кума — Виктора Медведчука.
Это послужило формальным поводом к войне, которая была практически неизбежной, сказал советник руководителя Офиса президента Алексий Арестович в эфире LatyninaTV.
"Он живет в мире "пацанских понятий". И когда твоего члена семьи арестовали, нужно что-то делать. Неважно, как ты к нему относишься, на тебя начинают посматривать окружающие пацаны. Для сохранения авторитета необходимо что-то сделать", — сказал Арестович.
Напомним, Виктор Медведчук, которому выдвинуто подозрение в государственной измене и содействии терроризму, начал давать показания и заявил о причастности пятого президента Украины Петра Порошенко к закупке угля в ОРДЛО и выводу нефтепровода "Самара — Западное направление" из госсобственности.
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