Арестович рассказал, когда Путин начал подготовку к войне с Украиной

Арестович рассказал, когда Путин начал подготовку к войне с Украиной

Арестович считает, что Путин начал готовиться к войне в феврале 2021 года, после ареста Медведчука в Украине.

Президент России Владимир Путин решил начать подготовку к войне с Украиной в феврале 2021 года, после ареста его кума — Виктора Медведчука.

Это послужило формальным поводом к войне, которая была практически неизбежной, сказал советник руководителя Офиса президента Алексий Арестович в эфире LatyninaTV.

"Он живет в мире "пацанских понятий". И когда твоего члена семьи арестовали, нужно что-то делать. Неважно, как ты к нему относишься, на тебя начинают посматривать окружающие пацаны. Для сохранения авторитета необходимо что-то сделать", — сказал Арестович.

Напомним, Виктор Медведчук, которому выдвинуто подозрение в государственной измене и содействии терроризму, начал давать показания и заявил о причастности пятого президента Украины Петра Порошенко к закупке угля в ОРДЛО и выводу нефтепровода "Самара — Западное направление" из госсобственности.

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