Арестович рассказал, когда русские потеряют способность к наступательным действиям

В позиции обороны оккупанты могут продержаться "максимум месяц".

В зависимости от факторов примерно "в десятых числах апреля" российские войска лишатся способности к наступательным действиям и станут в позиционные бои.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, это играет на руку вооруженным силам Украины.

"Когда наступает противник, у него есть инициатива на больших просторах, как у нас, он находит дыры, чтобы продвинуться. Затем мы реагируем и ведем маневренную оборону. Это сложно. Когда они станут, артиллерия, авиация, Силы специальных операций, партизаны, десантные части будут их убивать", — отметил Алексей Арестович.

Советник Офиса президента отмечает, что в позиционной обороне армия оккупантов сможет продержаться "максимум месяц".

Арестович считает: "когда у них будут потери во время второй волны, они перейдут на международных площадках к реальным переговорам".

"Поэтому 7-10 апреля с определенными смещениями они будут просить не добивать войска. Примем ли мы эти условия, посмотрим", — сказал советник руководителя Офиса президента.