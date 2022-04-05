Арестович рассказал, когда закончится активная фаза боевых действий

По словам Арестовича, есть два выхода из ситуации: мы либо ликвидируем всех российских оккупантов, либо подписываем мирное соглашение и сохраняем жизнь.
Активная фаза боевых действий в Украине должна завершиться к середине апреля.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
“Активная фаза должна закончиться до середины апреля. А дальше начнется "партизанка". И мы убьем всех, кто здесь остался. Это если они не пойдут на мирное соглашение. Но надо понимать, что наших солдат и мирного населения может погибнуть тоже много", — рассказал Алексей Арестович.
Он также добавил, что есть два выхода из ситуации: мы либо ликвидируем всех российских оккупантов, либо подписываем мирное соглашение и сохраняем жизнь.
Читайте также:
- Еврокомиссия вскоре опубликует новый перечень санкций для России: каких отраслей коснется
- 13-летняя Соня, которой врачи вытащили осколок из мозга, уже научилась сжимать руки и мечтает взяться за гитару
- Оккупанты обстреливают Николаев и Очаков: среди раненых и погибших есть дети