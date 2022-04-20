Арестович рассказал, куда хочет "допрыгать" армия РФ на юге Украины

Российские войска наступают на двух направлениях — на Донбассе и на юге.

Замысел армии России прост – храбро пробить нашу оборону, выйти в Славянск, окружить его, и Краматорск тоже. Захватить этот узел, залезть на гору Карачун. И оттуда пустить хвостик на Барвинково.

Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину 20 апреля.

"А на юге – радостно допрыгать до Гуляйполя, захватить Гуляйполе и даже, возможно, куда-то там продвинуться в сторону Запорожья, по крайней мере, по их плану. Но есть такая русская пословица: "Расчитали на бумаге, а забыли об аврагах, а по ним ходить". Там очень много канав в той местности. Наступать там очень и очень тяжело. Это как правило узкие тропы в лесу. Грязь, болото, овраги, мосты разбитые, реки… Там с ума сойти можно", — говорит Арестович.

Он добавил: "Что делает традиционно российская армия? Тоже, что и под Киевом – она загоняет туда 25 тысяч войск и пытаются их туда засунуть. Справа, слева обойти очень тяжело, наши всегда знают, где они будут наступать. Один в один, как под Киевом. Так хотели взять Киев, что забили все дороги колоннами, что вслепую можно было стрелять, все равно попадешь".

Напомним, ранее Арестович заявил, что за три дня "большого наступления" войска РФ никуда не продвинулись.

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