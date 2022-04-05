Арестович рассказал, могут ли россияне снова оккупировать освобожденные территории Украины

Арестович говорит, что Украина готова к этому.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заверил, что возвращение российских оккупантов на освобожденные украинскими военными территории практически нереально. Все потому, что оккупанты не имеют нужного количества сил, которые разбили ВСУ.

Об этом Арестович заявил в эфире всеукраинского телемарафона 5 апреля.

По его словам, "элитные" группировки, которые захватывали украинские города, почти утрачены. Поэтому, как объясняет Арестович, оккупантам снова нужно где-нибудь взять эти силы.

"Это практически нереально. Надо быть полным идиотом с этой точки зрения, даже больше, чем россияне. И в этот раз будет труднее, потому что мы уже готовы к этому. Это практически невозможно… Ну можем оставить 1% на то, что они попробуют, но это просто, чтобы не говорить, что это на 100% невозможно", — сообщил Арестович.

Напомним, ранее Арестович сравнил армию Украины и РФ .

Читайте также: