Арестович рассказал, может ли Россия массированно обстрелять Украину иранскими ракетами и когда ждать ударов

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что россияне не смогут массированно обстреливать Украину иранскими ракетами. У РФ еще остались запасы своих ракет, которыми они могут несколько раз устроить массированный обстрел.

Об этом он сказал в разговоре с российским оппозиционером Марком Фейгиным.

"В России осталось где-то 140 ракет "Искандеров" и несколько десятков "Калибров". Это же вообще ни о чем. Россияне дождутся иранских ракет. Но здесь есть проблема: их может быть много — до тысячи, но мало пусковых установок. То есть они не смогут массированно обстреливать Украину. Но у нас есть проблема, что эти иранские ракеты еще никто не сбивал. Разве после ликвидации Сулеймани Иран выпустил эти ракеты по американским базам, но тогда из 17 попали в цель где-то 2. Поэтому первый серьезный опыт использования этих ракет получим мы. Это достаточно неприятная история", — сказал Арестович.

Советник Офиса президента добавил, что россияне еще несколько раз могут обстрелять Украину теми ракетами, которые у них остались.

"Но надо понимать, что россияне еще могут несколько раз массированно обстреливать Украину теми запасами, что у них есть. Мы ожидали, что оккупанты сегодня нас обстреляют, но этого не произошло. Может завтра это будет или нет. Иранские дроны они запускают — мы сбиваем, запустили три "Калибра" — мы их всех сбили. То есть это для россиян безнадежное дело", — сказал Арестович.

Ракетные обстрелы Украины

Россия с 24 февраля массированно обстреливает Украину ракетами. С 10 октября оккупанты перешли к энергетическому террору. Россия уничтожает украинские подстанции и ТЭЦ.

Россия в течение 31 октября атаковала Украину ракетами разных типов и беспилотниками на общую сумму около 760 млн. дол. Тогда оккупанты запустили по нашему государству 55 крылатых ракет, из которых 45 удалось сбить.

Украинская военная разведка считает, что ракетный террор будет продолжаться. Цель – это дестабилизация ситуации в Украине и распространение паники среди гражданских.

Военный эксперт Олег Жданов подчеркнул, что баллистические ракеты сложно сбивать из-за их скорости. То же касается и иранского оружия, которое передали России.

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