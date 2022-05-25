Арестович рассказал, на каком направлении российские оккупанты интенсивнее всего наступают на Украину

Арестович рассказал, на каком направлении российские оккупанты интенсивнее всего наступают на Украину

Российские оккупанты в феврале наступали на девяти направлениях, сейчас их количество уменьшилось до четырех.

Сейчас основные усилия российских оккупантов сосредоточены на Луганском направлении.

Об этом 25 мая рассказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Каждый командир захватчиков на каждом из этих направлений имеет отдельную задачу и пытается выполнить ее. Однако основные усилия россиян сосредоточены на Луганском направлении", — сказал Алексей Арестович.

Напомним, на Херсонском направлении оккупанты пытаются расширить свое присутствие. На правом берегу Днепра заметно пополнение живой силы неприятеля.

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