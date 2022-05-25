Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Арестович рассказал, на каком направлении российские оккупанты интенсивнее всего наступают на Украину

Дата публикации
Просмотры
1782
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Арестович рассказал, на каком направлении российские оккупанты интенсивнее всего наступают на Украину

Фото: instagram.com/alexey.arestovich

Российские оккупанты в феврале наступали на девяти направлениях, сейчас их количество уменьшилось до четырех.

Сейчас основные усилия российских оккупантов сосредоточены на Луганском направлении.

Об этом 25 мая рассказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Каждый командир захватчиков на каждом из этих направлений имеет отдельную задачу и пытается выполнить ее. Однако основные усилия россиян сосредоточены на Луганском направлении", — сказал Алексей Арестович.

Напомним, на Херсонском направлении оккупанты пытаются расширить свое присутствие. На правом берегу Днепра заметно пополнение живой силы неприятеля.

Читайте также:

Арестович о "плоскогубке" – ситуация между Рубежным и Попасной

Арестович о "плоскогубке" – ситуация между Рубежным и Попасной
Следующая публикация