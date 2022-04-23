Арестович рассказал непростые новости из Мариуполя: оккупанты пытаются подавить сопротивление наших защитников

В Мариуполе оккупанты продолжают атаки, но наши защитники держатся.

Враг пытается атаковать по всем направлениям. Особенно непростая ситуация в Мариуполе, где российские оккупанты возобновили авиаудары в районе "Азовстали".

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

"Есть и непростые новости у нас. Непростые новости состоят в том, что враг пытается подавить сопротивление защитников Мариуполя. В районе "Азовстали" возобновили авиаудары, по территории завода, пытаются проводить штурмовые действия. Наши защитники держатся, несмотря на сложную обстановку и даже делают контрвылазки”, — сказал он.

Накануне российский президент объявил об освобождении украинского портового города на Азовском море. Путин отметил, что он приказал российским войскам заблокировать все выходы из металлургического комбината "Азовсталь", "чтобы муха не пролетела".

Президент США Джо Байден назвал нынешние события "критическим моментом" в конфликте. Он пообещал отправить в Украину десятки гаубиц, 144 тысячи единиц боеприпасов и тактические беспилотники. Байден также объявил о планах запретить аффилированным с Россией торговым судам заходить в порты и прибрежные воды США, что дополнит новый раунд западных санкций в отношении Москвы.

Почему Мариуполь сравнивают с сирийским городом Алеппо

Напомним, оккупанты бомбят "Азовсталь" в Мариуполе, где находятся украинские военные и гражданские жители. Российские оккупанты нанесли удары по территории предприятия сверхтяжелыми авиабомбами. В настоящее время завод разбомблен и практически полностью уничтожен.

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