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Арестович рассказал о направлении, откуда могут выбить оккупантов: "Запахло жестом доброй воли"

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
2 мин
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Арестович рассказал о направлении, откуда могут выбить оккупантов: "Запахло жестом доброй воли"

Скриншот с видео

Оккупанты могут попасть в ловушку в Энергодаре.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что российские оккупанты могут покинуть Запорожскую область, поскольку там они могут потерпеть поражение.

Об этом он сказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

Арестович отметил, что оккупанты могут потерпеть разгром в городе Энергодар Запорожской области, а потому опасаясь наступления, они могут оставить Запорожскую АЭС и город Энергодар, выдав это за "жест доброй воли". Советник Офиса президента отметил, что это возможно в случае наступления на Мелитополь.

"Нам там даже воевать не надо: мы подошли, окружили, подождали, пока они там вздохнут и забрали Запорожскую АЭС тепленькой и без единого повреждения. Они это знают. Поэтому все разговоры — не жест доброй воли, а это их меры отчаянных попыток обеспечить оборону юга и предпринять так, чтобы часть их сил и средств не попали в ловушку, в том числе и в Энергодаре", — объяснил Арестович.

Ситуация на оккупированной ЗАЭС

Российские террористы еще в начале войны захватили Запорожскую АЭС. оккупанты постоянно обстреливают атомную станцию, терроризируя мир ядерной катастрофой.

Президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин рассказал, что сейчас есть признаки того, что россияне готовятся покинуть Запорожскую АЭС, которую они захватили, и угрожают ядерным терроризмом.

Также генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым в Стамбуле. Они обсудили вопросы создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

По данным ГУР МО, россияне обворовывают сотрудников Запорожской АЭС, который Украина платит зарплату.

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Дата публикации
Просмотры
2350
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