Арестович рассказал о наступлении российских военных на востоке Украины

Враг пытается оцепить украинских военных.
Российские оккупанты начали наступление на востоке Украины. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о действиях врага.
Арестович сообщил, что захватчики пытаются оцепить украинских военных. Для этого оккупанты наносят удары в районе Харькова и Гуляйполя, чтобы отвлечь ВСУ. Вместе с тем, враг пытается взять город Мариуполь, но ему это не удается.
"Противник начал активную фазу наступления на востоке Украины, с попыткой окружить наши войска в районе Изюма и на юг на Волноваху. Для этого он наносит отвлекающие удары, то есть действует в районе Харькова, Гуляйполя и продолжает пытаться взять город Мариуполь, что ему не удается", – отметил Арестович.
Также советник главы Офиса президента добавил, что российские военные сосредотачивают все усилия, чтобы продолжить наступление от города Изюм.
"Главные усилия враг сосредотачивает на продвижении от города Изюм и оцеплении города Рубежное, Северодонецк, Попасна, что также ему не удается", — добавил политик.
Напомним, Алексей Арестович также заявил, что сейчас в Украине идет вторая фаза войны, которая определит третью фазу.
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