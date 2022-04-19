Арестович рассказал о наступлении российских военных на востоке Украины

Враг пытается оцепить украинских военных.

Российские оккупанты начали наступление на востоке Украины. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о действиях врага.

Арестович сообщил, что захватчики пытаются оцепить украинских военных. Для этого оккупанты наносят удары в районе Харькова и Гуляйполя, чтобы отвлечь ВСУ. Вместе с тем, враг пытается взять город Мариуполь, но ему это не удается.

"Противник начал активную фазу наступления на востоке Украины, с попыткой окружить наши войска в районе Изюма и на юг на Волноваху. Для этого он наносит отвлекающие удары, то есть действует в районе Харькова, Гуляйполя и продолжает пытаться взять город Мариуполь, что ему не удается", – отметил Арестович.

Также советник главы Офиса президента добавил, что российские военные сосредотачивают все усилия, чтобы продолжить наступление от города Изюм.

"Главные усилия враг сосредотачивает на продвижении от города Изюм и оцеплении города Рубежное, Северодонецк, Попасна, что также ему не удается", — добавил политик.

Арестович доложил о текущей ситуации по российскому вторжению по состоянию на 19 апреля

Напомним, Алексей Арестович также заявил, что сейчас в Украине идет вторая фаза войны, которая определит третью фазу.

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