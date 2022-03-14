Арестович рассказал о планах освобождения временно оккупированных городков и сел

Советник главы ОП подчеркнул, что сейчас самое важное – это ВСУ.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович подчеркнул, что несмотря на то, что оккупанты временно захватили украинские городки и села, ВСУ их все равно планирует освободить.
Об этом он сказал в эфире 24 канала.
Арестович отметил, что сейчас самое главное – это сохранить украинскую армию, которая способна дать отпор врагу. Поэтому Украина не намерена отправлять на гибель своих военных.
"Какое бы количество войск там не выставили в оппозиционную оборону, ее бы "перемола" российская авиация без всяких шансов удержать", — отметил он.
По словам Арестовича, теперь у нас есть выбор: либо маневровая оборона, когда ВСУ отходят, чтобы не попасть под сокрушительный удар, а потом снова контратакуют, либо героическая смерть украинских военных, что также не поможет удержать городок или село.
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