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Арестович рассказал о потерях российских мобилизованных в Херсонской области: селят огромными массами

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Арестович рассказал о потерях российских мобилизованных в Херсонской области: селят огромными массами

Фото: скриншот с видео

Мобилизированные селят большими группами, из-за чего они массово погибают.

Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что ВСУ в Херсонской области ликвидируют много мобилизованных, поскольку их завозят большими группами.

Об этом он сказал 17 октября в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Очень много накрываем мобилизованных. Их туда привозят, селят огромными массами от 500 до 2 000 человек в одном месте. И промахнуться по ним сложно, даже если бы мы очень хотели. Среди них стремительно нарастают потери... Даже Суровикин сегодня сказал, что на Херсонщине очень сложно, если ты пригнал тысячи мобилизованных, а из них 1 500 убитых и раненых за двое суток, то, наверное, могут быть всякие "непростые решения", — сказал Арестович.

Мобилизация в России

Российский диктатор Владимир Путин в конце сентября объявил в России "частичную" мобилизацию. По разным данным в оккупационную армию планируют призвать от 300 тысяч до одного миллиона человек.

Хотя и в России обещали, что мобилизованные будут проходить подготовку, но это не так. Еще в начале октября стало известно о первых мобилизованных, погибших на территории Украины. Среди них даже чиновник из Москвы.

Также у оккупационной армии есть проблемы из-за межэтнических конфликтов. Как стало известно, в поселке Солоты Белгородской области 15 октября трое военных устроили стрельбу на полигоне. Это произошло из-за того, что командир оккупантов назвал Аллаха трусом.

Ранее Арестович прогнозировал, что в Украине может начаться новая волна мобилизации.

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Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1559
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