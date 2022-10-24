Арестович рассказал о потерях среди российских мобилизованных и когда это почувствуют в РФ

Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что ежесуточно Россия ликвидированными и ранеными теряет до 600 оккупантов. Однако потери среди мобилизованных еще недостаточны, чтобы это почувствовали граждане государства-оккупанта.

Об этом он сказал 24 октября в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

Арестович объяснил, что потери среди мобилизованных есть, однако они еще недостаточно велики, чтобы спровоцировать какой-то всплеск в России.

"Чтобы оно начало бить по мозгам, нужно еще месяц-два", — сказал Арестович.

Советник ОП подчеркнул, что сейчас сложно посчитать, сколько среди ликвидированных оккупантов есть мобилизованных.

"Сколько среди них мобилизованных — сложно сосчитать. В общем на фронте — 500-600 человек мы выводим из строя. Но это не все ликвидированы, среди них есть ранены. Выходит так, что Россия за сутки теряет одну батальонно-тактическую группу. Соотношение потерь Украины и России 1 до 6", — сообщил Арестович.

Мобилизация в России

Российский диктатор Путин в конце сентября объявил о "частичной" мобилизации в РФ. По официальным данным, в оккупационную армию планировали призвать до 300 человек, однако росСМИ считают, что речь может идти о миллионе мобилизованных.

Мобилизированные на фронте начали появиться уже через две недели. И сразу начали попадать в плен к украинским военным.

Издание The Guardian отмечает, что всего через несколько дней после объявления мобилизации российские кафиры уже начали возвращаться домой в гробах. Один из мобилизованных из Челябинска успел пробыть на фронте 5 дней, где его ликвидировали.

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