Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Арестович рассказал о ситуации в Бахмуте: "Хотят повторить то, что было в Северодонецке"

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
2205
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Арестович рассказал о ситуации в Бахмуте: "Хотят повторить то, что было в Северодонецке"

Скриншот с видео

Арестович заявил, что историю с захватом Северодонецка россияне не повторят.

Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал о планах оккупантов в Бахмуте. Он отметил, что россияне планируют повторить тот же сценарий, который был в Северодонецке.

Об этом он сказал 30 ноября в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Россияне хотят выйти к западу от Бахмута и надеются перерезать трассу Константиновка-Бахмут, чтобы оцепить город", — сказал Арестович.

Советник Офиса президента подчеркнул, что россияне в Бахмуте хотят повторить то же, что было в Северодонецке и заставить ВСУ покинуть город. Однако Арестович убежден, что это невозможно.

Ситуация на Бахмутском направлении

Бахмутское направление остается самым сложным на линии фронта. Российские оккупанты постоянно атакуют этот город и обстреливают ВСУ. Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый подчеркнул, что там сейчас продолжаются самые ожесточенные бои.

По сообщениям российских оккупантов, им удалось продвинуться в направлении нескольких сел в районе Бахмута. Российские источники утверждают, что ВС РФ захватили Курдюмовку, Клищиевку, Андреевку, Зеленополье, Подгородное.

Читайте также:

Карта войны на 29 ноября: враг пытается наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях

Карта войны на 29 ноября: враг пытается наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2205
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация