Арестович рассказал о ситуации в Бахмуте: "Хотят повторить то, что было в Северодонецке"

Арестович заявил, что историю с захватом Северодонецка россияне не повторят.

Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал о планах оккупантов в Бахмуте. Он отметил, что россияне планируют повторить тот же сценарий, который был в Северодонецке.

Об этом он сказал 30 ноября в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Россияне хотят выйти к западу от Бахмута и надеются перерезать трассу Константиновка-Бахмут, чтобы оцепить город", — сказал Арестович.

Советник Офиса президента подчеркнул, что россияне в Бахмуте хотят повторить то же, что было в Северодонецке и заставить ВСУ покинуть город. Однако Арестович убежден, что это невозможно.

Ситуация на Бахмутском направлении

Бахмутское направление остается самым сложным на линии фронта. Российские оккупанты постоянно атакуют этот город и обстреливают ВСУ. Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый подчеркнул, что там сейчас продолжаются самые ожесточенные бои.

По сообщениям российских оккупантов, им удалось продвинуться в направлении нескольких сел в районе Бахмута. Российские источники утверждают, что ВС РФ захватили Курдюмовку, Клищиевку, Андреевку, Зеленополье, Подгородное.

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