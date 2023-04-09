Арестович рассказал о задачах боеспособной группировки оккупантов

Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович назвал задачу боеспособнейшей группировки РФ.

Об этом шла речь во время разговора Арестовича с российским оппозиционером и правозащитником Марком Фейгиным.

По словам Арестовича, враг пытается сомкнуть фланги, однако этому мешает северное выступление — в сторону Северодонецка и Луганска. Благодаря существованию этого выступления россияне сейчас очень ослаблены.

"Больше всего... группировки у них, самое боеспособное в направлении Кременная сейчас, на Лиман, в общем, направление. Их задача — сомкнуть фланги, их очень достает это выступление... поэтому их задача — срезать от Соледара, вот туда, Красной Горы, срезать на Ямполь, условно говоря, это выступление", — сказал Арестович.

Он добавил, что если фланги двух группировок противника сомкнутся, то оккупанты "усилятся раза в четыре и прыжком окажутся возле Славянска".

Напомним, враг в воскресенье, 9 апреля, обстрелял Запорожье ракетами С-300, одна из которых попала в частный жилой дом. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об атаке российской армии на город, в результате которой погибли местный житель и его 11-летняя дочь.