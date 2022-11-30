Арестович рассказал об украинских танкистах под Бахмутом: "Творят чудеса"

Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что украинские танкисты под Бахмутом творят настоящие чудеса. Они работают как танками, так и как артиллерия.

Об этом он сказал 29 ноября в комментарии российскому правозащитнику Марку Фейгину.

"Хочется отдать должное танкистам. Они действуют и как танки, и заменяют собой артиллерию. То есть артиллерийские дуэли часто ведут наши танки, прием с закрытых огневых позиций, косвенной наводкой и очень эффективно. И даже подавляют враждебную артиллерию, являющуюся нонсенсом", — рассказывает Арестович.

Ситуация на Бахмутском направлении

Бахмутское направление – один из самых сложных участков на линии фронта. Там россияне постоянно атакуют ВСУ и обстреливают из всех видов оружия.

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый подчеркнул, что там сейчас продолжаются самые ожесточенные бои. Туда россияне подтянули резервы и постоянно атакуют позиции ВСУ, однако Силы обороны противостоят врагу.

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