Арестович рассказал об украинских танкистах под Бахмутом: "Творят чудеса"

Танки ВСУ ведут даже артдуэли.
Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что украинские танкисты под Бахмутом творят настоящие чудеса. Они работают как танками, так и как артиллерия.
Об этом он сказал 29 ноября в комментарии российскому правозащитнику Марку Фейгину.
"Хочется отдать должное танкистам. Они действуют и как танки, и заменяют собой артиллерию. То есть артиллерийские дуэли часто ведут наши танки, прием с закрытых огневых позиций, косвенной наводкой и очень эффективно. И даже подавляют враждебную артиллерию, являющуюся нонсенсом", — рассказывает Арестович.
Ситуация на Бахмутском направлении
Бахмутское направление – один из самых сложных участков на линии фронта. Там россияне постоянно атакуют ВСУ и обстреливают из всех видов оружия.
Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый подчеркнул, что там сейчас продолжаются самые ожесточенные бои. Туда россияне подтянули резервы и постоянно атакуют позиции ВСУ, однако Силы обороны противостоят врагу.
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