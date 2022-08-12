Арестович рассказал, почему оккупанты не смогут взять Бахмут и Северск

Нынешние темпы продвижения оккупационных войск в Донецкой области медленные. Это не позволяет захватчику взять Бахмут, Северск и другие города.

Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин LIVE".

"Темпы, масштабы и цена за это продвижение таковы, что они не позволят взять Бахмут, Северск и другие города. Все это в лучшем случае закончится в окрестностях этих городов. Повторения Лисичанская и Северодонецка не будет", — отметил он.

Как сообщалось, на Донбассе российские оккупанты продолжают массовые обстрелы украинских позиций и гражданской инфраструктуры по танкам и артиллерии, а также наносят авиаудары. В частности, на Славянском направлении враг пытался вести наступательные бои в направлениях Пасека – Богородичное и Тихоцкое – Долина. Однако получил отпор и скрылся, отмечают в Генштабе.

Читайте также: