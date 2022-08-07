Арестович рассказал, почему России "жизненно необходимо" захватить Украину

Ни одной большой войны Россия не выиграла без Украины. Без нас РФ никогда не будет целостной империей.

Российская Федерация сегодня стремится принять такую же форму, как и 300 лет назад. Как и 100 лет назад. Это форма империи.

Об этом рассказал советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Россия имеет форму (в аристотелевском смысле), к которой всегда приходит. Это форма империи, ставка в которой сделана на систему. С вечным противопоставлением Западу. Российская Федерация сегодня стремится принять такую же форму, как и 300 лет назад. Как и 100 лет назад", — сказал он.

По словам Арестовича, украинцы создавали эту форму и играли важную роль от инженерии до администрирования.

"Ни одной большой войны Россия не выиграла без Украины. Мы им жизненно нужны. Без Украины РФ не будет целостной империей, какой хочет быть. Поэтому они пытаются захватить нас для совместного противостояния Западу", — подчеркнул Алексей Арестович.

Он считает, что сейчас украинцам нужно обрести новую форму, "чтобы не бегать от Востока на Запад и наоборот".

"Это должна быть другая форма государства. Таким из вариантов является пятый проект. Но технического перехода к нему пока нет", — добавил Арестович.

Напомним, ранее Арестович назвал одну из главных сенсаций войны России против Украины.

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