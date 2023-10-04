Арестович рассказал, почему в ВСУ нужно мобилизовать 25-летних, и указал на проблемы в армии

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович согласился с экс-министром обороны Беном Уоллесом, что в ВСУ нужно мобилизовывать молодежь. Он объяснил это тем, что мужчины средних лет по состоянию здоровья не всегда могут эффективно выполнять штурмовые действия.

Об этом он сказал в разговоре с Юрием Романенко и Николаем Фельдманом на своем ютуб-канале.

"Средний возраст украинского пехотинца 40-45 лет. Вот представьте себе, такого джентельмена, а большинство украинцев в возрасте за 45 лет не ходят в спортзал и не особо следят за своим здоровьем. На этого человека вешают 36 килограммов снаряжения и еще какое-то пехотное. И он должен так куда-то дойти. А в "серой" зоне по такому человеку начинает работать все — артиллерия, дроны. Или когда тебя бросают на штурмовые действия и ты должен идти по минным полям, ожидая подрыва или снаряда. Как вы думаете, сколько людей таких дойдет до нужных рубежей? Он не боится и хотел бы, но он физически не может", — считает Арестович.

Алексей Арестович считает, что Запад стал анализировать ситуацию с войной в Украине. Он подчеркнул, что сейчас ВСУ воюют малыми штурмовыми группами до 15 человек, однако они должны быть качественно подготовлены.

"Они понимают, что средний уровень здоровья украинского пехотинца, которому за 45 лет не вытягивает нагрузок. Значит, нам нужно изменять структуру призыва и распределения мобилизованных. Потому что штурмовые действия вытягивают только те, кому до 35 лет", — считает Арестович.

Арестович отметил, что в ВСУ есть такие бригады, которые могут выполнять различные боевые задачи и они мотивированы и подготовлены.

"Среди прочего — действительно нужно подходить по-другому к формированию штурмовых подразделений. Надо подходить к их снаряжению по-другому", — отметил он.

Арестович считает, что россияне после контрнаступления в Харьковской области пересмотрели свой подход к штурмовым действиям. И это должна сделать и Украина.

"45-летние мужчины с жизненным опытом, там может быть миллионер, а может быть безработный — их очень погоняешь на полигоне? Чем их мотивировать? Потому что есть шансы выжить. Но большинство скажет, что я лучше сдохну. А молодежь можно — устроить соревнования и как-то мотивировать. Это все знают, этому учат в нормальных центрах. Нужны волки, которые еще хотят драться. Это – 25-28 лет, которые еще хотят что-то показать. А лучше 23-25 лет", – говорит Арестович.

Напомним, экс-министр обороны Британии Бен Уоллес посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому переоценить масштабы мобилизации в государстве, пока в России тайком мобилизуют всю страну.

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