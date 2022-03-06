Арестович рассказал, при каких условиях Украина может получить боевую авиацию от Польши

Россия может запугивать каждую страну, чтобы она не предоставляла Украине боевую авиацию.

Украина может через Польшу получить военную боевую авиацию, когда США предоставят ей более новейшие истребители. Вопрос пока остается нерешенным. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью с российским правозащитником Марком Фейгиным отметил, что сейчас, скорее всего, информационная пауза, а переговоры продолжаются

"Пауза информационная на самом деле. Потому что постоянно происходят поставки помощи. Ну, наверное, в России какая-то информация есть, потому что они грозно пыхтят об использовании территорий других стран, военные поставки, это законные военные цели, будем рассматривать как присоединение к войне. Это значит, что движение таки идет, куда оно идет и каким оно окажется, мы посмотрим чуть позже, но сам факт таких заявлений показывает, что они (Россия — ред.) заявляют даже на самом высоком уровне, что, не дай Бог, увеличить боеспособность украинской армии. я их понимаю. За тем, как работают наши воздушные силы!", — сказал Арестович.

Россия может запугивать каждую страну, чтобы не предоставляла Украине боевую авиацию.

"Мне кажется, что не испугаются!", — уверен Арестович.