Арестович рассказал, при каких условиях Украина может получить боевую авиацию от Польши

Россия может запугивать каждую страну, чтобы она не предоставляла Украине боевую авиацию.
Украина может через Польшу получить военную боевую авиацию, когда США предоставят ей более новейшие истребители. Вопрос пока остается нерешенным. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью с российским правозащитником Марком Фейгиным отметил, что сейчас, скорее всего, информационная пауза, а переговоры продолжаются
"Пауза информационная на самом деле. Потому что постоянно происходят поставки помощи. Ну, наверное, в России какая-то информация есть, потому что они грозно пыхтят об использовании территорий других стран, военные поставки, это законные военные цели, будем рассматривать как присоединение к войне. Это значит, что движение таки идет, куда оно идет и каким оно окажется, мы посмотрим чуть позже, но сам факт таких заявлений показывает, что они (Россия — ред.) заявляют даже на самом высоком уровне, что, не дай Бог, увеличить боеспособность украинской армии. я их понимаю. За тем, как работают наши воздушные силы!", — сказал Арестович.
Россия может запугивать каждую страну, чтобы не предоставляла Украине боевую авиацию.
"Мне кажется, что не испугаются!", — уверен Арестович.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков – 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.