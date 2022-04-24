Арестович рассказал, сколько на самом деле "кадыровцев" в Украине, где и как они воюют

Арестович рассказал, сколько на самом деле "кадыровцев" в Украине, где и как они воюют

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил ориентировочное количество "кадыровцев", участвующих в войне против Украины.

По его словам, можно говорить ориентировочно о 25 тысячах, из которых — не менее пяти тысяч погибли и ранены. Тикток войска Кадырова, как считает Арестович, прибыли в Украину не только из Чечни, но и в целом из кавказских республик.

Об этом он сообщил в интервью российскому изданию "Медуза".

Советник ОП добавил, что перед "кадыровцами" стояла задача захватить Киев, но сразу после первых потерь у них упал дух воевать.

"Их было не менее 10 с половиной тысяч под Киевом; в Буче, в частности, это цифра, которую я точно видел. И примерно столько же было под Мариуполем. Какая часть их туда из-под Киева приехала, а какая была отдельно — трудно сказать По плану они должны были захватить Киев, но только я знаю, по моему мнению, три случая, когда накрывали кадыровские колонны артиллерией и авиацией, причем там 30-40 машин за раз. .Настроение у них сразу упало — еще, по сути, не вступая с нашими войсками в бой, просто от авиации и от артиллерии", — сказал Арестович.

Советник главы Офиса президенте подтвердил информацию, которая распространялась в ряде СМИ, о приезде скандального главы российской Чечни Рамзана Кадырова в Мариуполь.

"Потом, по нашим данным, у ( Рамзана — ред. ) Кадырова был очень неприятный разговор с Путиным по поводу реальной боеспособности. Затем их перебросили в Мариуполь. Он лично приехал туда, их вдохновил. За эту героическую вылазку получил звание генерал-лейтенанта. Затем они начали снимать забавные видео, где они якобы воюют, где даже не профессиональные военные, а обычные журналисты видят, что это постановочные видео, они движутся в третьем-четвертом эшелоне — чтобы сняться, чтобы что-то изобразить. очень напряженные, они участвуют", – отметил он.

Как сообщалось ранее, Алексей Арестович рассказал о развитии событий после 2-3 недель боев в Донецкой и Луганской областях.

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