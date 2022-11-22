Арестович рассказал, сколько танков захватили ВСУ у россиян: больше, чем было до войны

Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что ВСУ захватили у россиян больше танков, чем у нас было до начала войны. Он подчеркнул, что российские оккупанты остаются основными поставщиками военной техники Силам обороны Украины.

Об этом он сказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

Арестович сообщил, что во время контрнаступления на Харьковском направлении ВСУ захватили столько техники, сколько хватило бы на две механизированные танковые бригады. Именно оккупанты сейчас являются основными поставщиками тяжелого вооружения для ВСУ.

"У нас сейчас российских танков не помню точно, но больше, чем было украинских до начала конфликта. Или половина примерно от этого количества — захваченная, отремонтированная и воюющая техника", — сказал Арестович.

Война России против Украины

Россия 24 февраля начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Оккупанты планировали захватить Киев и установить в нашем государстве марионеточную власть. По данным главы ГУР МО Кирилла Буданова, россияне планировали вернуть к власти государственного предателя Виктора Януковича.

Однако ВСУ дали достойный отпор захватчикам и провели успешные контрнаступления в северных областях, на Харьковском и Херсонском направлениях.

По состоянию на 21 ноября оккупационная армия потеряла 84600 захватчиков, 278 самолетов, 261 вертолет и 2892 танков.

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