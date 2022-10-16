Арестович рассказал, сколько войск нужно Путину, чтобы он снова захотел их "швырнуть на Киев"

Арестович предупредил, что произойдет много раз "Чернобаевка", и на этом все закончится.

Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что для повторного наступления на Киев Россия может накопить 20-30 тыс. военных и сочтет, что этого достаточно.

Об этом советник ОП рассказал в разговоре с российским оппозиционером, юристом Марком Фейгиным.

"Чтобы Путину пришло в голову швырнуть их снова на Киев, их достаточно накопить тысяч 20-30. И он сочтет, что это достаточная угроза, чтобы нам пощекотать нервы или взять какие-то пригороды, повторить травму Бучи", — сказал Арестович.

Также читайте Над Киевом частично работает антидронный купол: как он действует

"Но боюсь, что повторится травма Чернобыевки – просто в течение нескольких дней произойдет много раз "Чернобаевка", и на этом все закончится", – отметил он.

Угроза наступления на Киев

Президент РФ Владимир Путин готовит концентрацию войск в Беларуси для возможного повторного наступления на Киев или для оттягивания ВСУ на северную границу от других участков фронта. Такое мнение высказал аналитик Европейского Совета по международным отношениям Павел Слюнькин.

Похожее мнение высказал и военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он предположил, что Россия может попытаться снова пойти на Киев со стороны Беларуси, однако не исключено, что страна-агрессор просто создает такую видимость, чтобы оттянуть украинские войска из других направлений фронта.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев не исключает возможности повторного наступления оккупантов на Киев. Однако для этого России необходимо создать силы, на что уйдет два-три месяца.

Угроза вторжения из Беларуси, мобики на фронте и подсчет российских ракет - Михаил Самусь

Читайте также: