Арестович рассказал, сколько войск собрала Россия для наступления на востоке Украины

Арестович рассказал, сколько войск собрала Россия для наступления на востоке Украины

Советник главы ОП отметил, что по сравнению с началом войны, это немного.

Советник главы офиса президента Алексей Арестович рассказал, сколько войск собрала Россия для наступления на востоке Украины.

По его словам, на наиболее "храбром" Изюмском направлении собрано около 15 тысяч оккупантов. А на всех остальных – по 4-5. Об этом он рассказал в интервью российскому адвокату Марку Фейгину.

"А всего в этом "страшном" наступлении должно было аж тысяч 35 принять участие. Это максимум. По сравнению с началом войны - это такое себе. Это на всех направлениях, с отвлекающими ударами. Поэтому задачи скромнеют с каждым днем все больше, и цели войны скромнеют", – поделился политик.

Напомним, Арестович назвал новую главную цель России в войне. Политик поделился, что каждые 10 дней у оккупантов она новая.

Читайте также: