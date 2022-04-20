Арестович рассказал, сколько времени ВСУ будут разбивать "большое наступление" на Донбассе

Арестович рассказал, сколько времени ВСУ будут разбивать "большое наступление" на Донбассе

В целом, украинские военные пол батальона, батальон в сутки выводят из строя.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал, сколько времени ВСУ будут разбивать "большое наступление" на Донбассе.

Ориентировочный термин Арестович назвал в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину.

"За сутки ВСУ уничтожили усиленный батальон. Это 600 человек. В общем, мы полбатальона, батальон за сутки выводим из строя. 25 тысяч российских войск – это 30 БТГ где-то, хватит их на две недели, примерно даже меньше", — отметил он.

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Арестович добавил, что "еще может из Валуек прибыть тысяч 10, которые пишут рапорты на увольнение…"

"Две недели где-то", — подытожил советник руководителя Офиса президента.

Напомним, ранее Арестович заявил, что на юге Украины командование оккупантов погнало своих солдат на украинские пулеметы.

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