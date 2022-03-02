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Арестович рассказал, в каких областях продолжается охота за колоннами противника

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Арестович рассказал, в каких областях продолжается охота за колоннами противника

Иллюстрация / Министерство обороны Украины

В Черниговской и Сумской областях продвижение врага остановлено войсками Украины.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в Черниговской и Сумской областях украинским защитникам удалось остановить продвижение оккупационных войск. Украинская сторона, по его словам, начала настоящую охоту за колоннами противника.

Об этом он сказал на брифинге.

"Черниговский и Сумское направления остановлено продвижение врага. Они там почти не двигаются их добивают наши партизаны и военные, начав настоящую охоту за колоннами противника. Что и нужно делать и к чему всех призываю", — сказал он.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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