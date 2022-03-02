Арестович рассказал, в каких областях продолжается охота за колоннами противника

В Черниговской и Сумской областях продвижение врага остановлено войсками Украины.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в Черниговской и Сумской областях украинским защитникам удалось остановить продвижение оккупационных войск. Украинская сторона, по его словам, начала настоящую охоту за колоннами противника.

Об этом он сказал на брифинге.

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"Черниговский и Сумское направления остановлено продвижение врага. Они там почти не двигаются их добивают наши партизаны и военные, начав настоящую охоту за колоннами противника. Что и нужно делать и к чему всех призываю", — сказал он.