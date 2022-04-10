Политик также отметил, сколько оккупантов находится на всей территории Украины.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович развеял миф о 60-90 тысячах российских военных на востоке Украины.

Об этом он рассказал в интервью российскому адвокату и правозащитнику Марку Фейгину. Политик отметил, что сейчас на территории всей Украины находится около 60-70 тысяч оккупантов.

"Если добавить так называемые армии "ЛНР" и "ДНР" и Росгвардию, тогда будет 90. Но это значит, что они стягивают войска отовсюду, бросают Херсон, Мелитополь, Запорожскую область, все идут в зону ООС и пытаются там наступать на Харьков. Я думаю, 30-40 тысяч там с головой. И это большое число на самом деле. Я несколько скептически отношусь к этим: "Ах, сейчас мы окружим и наступим на Харьков", – прокомментировал Арестович.

Напомним, Арестович предоставил несколько прогнозов, ожидающих армию РФ до 9 мая. Также он напомнил, как российские военные бежали из Киевской области.

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