Арестович: российские вооруженные силы небоеспособны в ближайшие 5-7 лет

Он отметил колоссальные потери армии оккупантов в Украине.

Советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что вооруженные силы Российской Федерации будут небоеспособными в ближайшие 5-7 лет после вторжения в Украину.

Об этом он рассказал в видеообращении по результатам переговоров в Стамбуле. Ролик появился на его YouTube канале 30 марта.

"Россия развалена экономически, даже если сейчас снимут санкции. Они поднимутся очень нескоро. И самое главное - не смогут ускоренно восстановить Вооруженные силы. Потому что мы им выбили 60-70% элитных подразделений командного состава, каждый солдат которого стоит по миллиону долларов. И требует нескольких лет отбора и подготовки... И где же их сейчас брать? И на какие деньги готовить, извините?

Российские Вооруженные силы небоеспособны в ближайшие 5-7 лет. Россия будет менять всю свою политику с менее агрессивной на более сдержанную. Хотя она была страной, которая основную ставку делала на военную силу. Меняется весь характер политики России", - сказал Арестович.

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