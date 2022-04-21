Арестович считает, что одежда Шойгу во время встречи с Путиным – сигнал к окончанию войны

Арестович считает, что одежда Шойгу во время встречи с Путиным – сигнал к окончанию войны

Он отметил, что это демонстрация миролюбивых намерений.

Встреча президента России Владимира Путина со своей "правой рукой", министром обороны РФ Сергеем Шойгу повлекла за собой ряд обсуждений.

В частности, пользователи обратили внимание на неестественную позу кремлевского "фюрера" и уже успели создать ряд мемов. Впрочем, советник главы офиса президента Алексей Арестович во время этой встречи также заметил сигнал к окончанию войны.

Так, в интервью российскому адвокату и правозащитнику Марку Фейгину политик отметил, что то, что Шойгу оделся в гражданское – свидетельствует о демонстрации миролюбивых намерений.

скриншот с видео

"Гражданский костюм означает снятие тональности войны. Это демонстрация миролюбивых намерений. Или, по крайней мере, готовности к конструктиву. Потому что, если бы они говорили: "Добьем, победим!", то Шойгу пришел бы в военной форме, звеня наградами. Как это: "И на груди его могучей не в ряд один, а в шесть рядов Одна медаль висела кучей, но не за взятье городов, а лишь за выслугу летов". Вот как много следствий из этой простой встречи.", – отметил он.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу планировали отправить украинцев в концлагеря в Западной Сибири. Он подчеркнул, что цель России – уничтожение нашей страны, нации и колонизация Украины.

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