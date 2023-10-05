Арестович сделал прогноз о продолжительности войны и назвал главные задачи в тылу и на фронте

По мнению эксперта, Путин не собирается заканчивать войну, по меньшей мере, до следующих выборов президента США в ноябре 2024 года.

Военно-политический эксперт Алексей Арестович считает, что президент государства-агрессора Владимир Путин может в течение суток принять решение об окончании войны, но шансы на то, что он это сделает, минимальны. Поэтому Украине нужно готовиться к тому, что война будет продолжаться еще больше года, и заниматься подготовкой к длительным боевым действиям нужно не только на фронте, но и в тылу.

Такой прогноз он сделал в четверг, 5 октября, в разговоре с журналистом Дмитрием Гордоном, фрагмент которого Арестович опубликовал в своем Telegram-канале.

Как долго продлится война

“Путин будет тянуть к выборам в Соединенных Штатах, это четкая установка на следующий год. Выборы – в ноябре [2024 года], треть бюджета – на оборону… на нападение, разумеется. Это они готовятся минимум весь следующий [год] воевать”, — отметил эксперт.

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По его словам, Украине для того, чтобы воевать еще один год, нужно принимать радикальные меры — "от изменения глобального законодательства до увольнения несостоятельных людей" и предоставления "чрезвычайных полномочий тем, которые способны развернуть военную промышленность".

Арестович считает, что жить в режиме постоянных ссуд от Запада станет труднее, поэтому украинцам нужно перестроить государство по примеру Израиля "образца 1948-го года" [тогда армии 5 арабских государств атаковали вновь израильское государство].

Что делать в тылу и на фронте

Военный эксперт считает, что на линии столкновения с российскими войсками Силам обороны Украины нужно перерезать железную дорогу на южном фронте и завершить наступательную операцию на Токмак, после чего стать в "крепкую оборону" и накапливать в тылу войска.

По его словам, такое накопление сил может занять 9-12 месяцев.

"Вот такая сейчас перспектива — заканчивать контрнаступление, оставить все отчаянные контрнаступления, стать в оборону, рыть 8 наших "линий Суровикина" и готовить в тылу войска", — резюмировал Арестович.

Напомним, недавно президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не стремится отвоевать "дополнительные территории" во время войны в Украине, а полномасштабное вторжение объяснил желанием "чувствовать себя в безопасности".

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