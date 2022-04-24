Арестович сообщил, что украинские военные находятся не только на территории "Азовстали" в Мариуполе

Арестович сообщил, что украинские военные находятся не только на территории "Азовстали" в Мариуполе

По его словам, заявление министра обороны России Сергея Шойгу о взятии Мариуполя не соответствует действительности.

Украинские бойцы в Мариуполе находятся не только на территории завода "Азовсталь". Они есть еще в четырех местах города.

Об этом сообщил в интервью изданию "Медуза" советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Ну, все как всегда. Во-первых, наши военные, кроме "Азовстали", находятся еще в четырех местах в Мариуполе", — отметил он, комментируя заявление министра обороны России Сергея Шойгу о взятии Мариуполя.

Он также подчеркнул, что российские войска понесли большие потери при попытке штурмовать "Азовсталь".

"Понесли очень большие потери, как раз накануне заявления Шойгу. Вся эта сценка Путин — Шойгу (речь идет о докладе на этой неделе, — Ред.) смешна. Они ведь наверняка там с Шойгу не только Мариуполь обсуждали. А показали нам это. Зачем?" "Во-первых, Шойгу был в гражданском костюме. Это такой жест умиротворения. Во-вторых, они врали, что Мариуполь взят. В-третьих, Путин сказал: "Окружить и не выпускать". Чтобы окружить, нужно в три раза больше войск," чем для того чтобы штурмовать. А войска они в это время забирают на другие территории, где у них не очень получается", — добавил Арестович.

Он отметил, что украинские защитники будут выходить на вылазки и весь мир увидит очередную ложь России о контроле Мариуполя.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 60-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.