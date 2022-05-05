Арестович сообщил, что ВСУ выбили российских оккупантов из "Азовстали"

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что на 5 мая украинские военные оттеснили российских оккупантов с территории мариупольского завода "Азовсталь".
По его словам, в настоящее время уточняется информация о продолжении боев в районе "Азовстали".
Об этом советник руководителя президентского офиса заявил в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах.
"Мы можем сказать, что вчера зашли российские войска на территорию "Азовстали". Они были выбиты нашими защитниками", – сказал Арестович.
"Что происходит сейчас — обобщаем информацию, потому что ее много, и она противоречива. Много эмоций вокруг, а мы не можем себе позволить давать непроверенную информацию", — добавил советник руководителя ОП.
Напомним, 4 мая нардеп Давид Арахамия сообщил, что российские войска прорвались на "Азовсталь", но связь с украинскими защитниками остается.
"Азовцы" в тот же день сообщили, что они все равно находятся на "Азовстали", несмотря на то, что россияне уже второй день, как ворвались на территорию предприятия. Там продолжаются кровопролитные бои.
Читайте также: