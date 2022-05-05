Арестович сообщил, что ВСУ выбили российских оккупантов из "Азовстали"

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что на 5 мая украинские военные оттеснили российских оккупантов с территории мариупольского завода "Азовсталь".

По его словам, в настоящее время уточняется информация о продолжении боев в районе "Азовстали".

Об этом советник руководителя президентского офиса заявил в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах.

"Мы можем сказать, что вчера зашли российские войска на территорию "Азовстали". Они были выбиты нашими защитниками", – сказал Арестович.

"Что происходит сейчас — обобщаем информацию, потому что ее много, и она противоречива. Много эмоций вокруг, а мы не можем себе позволить давать непроверенную информацию", — добавил советник руководителя ОП.

Напомним, 4 мая нардеп Давид Арахамия сообщил, что российские войска прорвались на "Азовсталь", но связь с украинскими защитниками остается.

"Азовцы" в тот же день сообщили, что они все равно находятся на "Азовстали", несмотря на то, что россияне уже второй день, как ворвались на территорию предприятия. Там продолжаются кровопролитные бои.

Дневники войны: девушка спасала людей в подвалах Мариуполя

Читайте также: