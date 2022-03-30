Арестович сообщил, как долго может продолжаться активная фаза боевых действий в Украине

Арестович сообщил, как долго может продолжаться активная фаза боевых действий в Украине

Из-под Чернигова россияне свои войска не отводят.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прогнозирует, что активная фаза боевых действий в Украине продлится "еще неделю, может, и больше".

Такое мнение он высказал в эфире телемарафона, который транслируется и на 1+1.

По его словам, войска оккупантов в течение последних нескольких суток уходят из Киевской области. Впрочем, Арестович считает, что, несмотря на это, враг оставит часть сил под Киевом, чтобы "удерживать наши войска, не давать перекидывать их на сложные направления".

"С Киевщины они действительно отходили эти сутки, даже вторые уже сутки, по сути", — сообщил Арестович.

Также он добавил, что ранее располагавшиеся вблизи столицы войска оккупанты перебрасывают на Донбасс для потенциального окружения украинских сил. В то же время, советник руководителя ОП сообщил, что пока не наблюдается значительного выхода войск из Черниговской области.

Что касается юга страны, в частности, Херсона, то там россияне становятся в оборону, а ВСУ "ведут аккуратные тактические действия".

Напомним, городской глава Львова Андрей Садовый считает, что война в Украине может продолжаться в той или иной фазе где-то до конца лета.

Ранее Байден заявил, что Украина никогда не обернется победой для Путина.

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