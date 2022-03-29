Арестович сообщил, когда закончится война в Украине и при каком условии люди смогут вернуться в Киев

Арестович говорит, что уже сейчас в столицу вернулись много людей.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что Россия не сможет удерживать захваченную оккупантами украинскую территорию месяцами.
Об этом Арестович сказал в интервью BBC.
"Месяцами она (гуманитарная катастрофа. – Ред.) не будет продолжаться. Россия не удержит эту территорию месяцами. Я думаю, что в конце апреля-начале мая все должно постепенно заканчиваться", – сказал он.
Также Арестович считает, что в конце апреля можно будет плавно возвращаться в Киев.
"В Киев можно будет вернуться при условии, что их отбросят отсюда километров на 50. Не так, как сейчас, а по-настоящему. И, кстати, в Киев сейчас возвращается довольно много народа. Дети играют, собаки гуляют, народ сидит возле ресторанчиков, кофе пьет, как в довоенные времена", — отметил он.
Напомним, городской глава Львова Андрей Садовой считает, что война в Украине может продолжаться в той или иной фазе где-то до конца лета.
Ранее Байден заявил, что Украина никогда не обернется победой для Путина.
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