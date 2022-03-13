Арестович сообщил, на какой позиции российские оккупанты сосредоточили свои усилия

Арестович сообщил, на какой позиции российские оккупанты сосредоточили свои усилия

Украинские защитники в ночь на 13 марта уничтожили значительное количество живой техники в Херсонской области.

Российские оккупационные войска, напавшие на Украину в ночь на 24 февраля, определились с направлением основного наступления. В настоящее время захватчики сосредоточивают основные усилия в наступлении на украинские силы защиты в зоне Операции объединенных сил на востоке Украины.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время видеообращения 13 марта.

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"Противник определился и сосредоточил свои усилия на наступлении на наши силы обороны в зоне ООС. Но мы сдерживаем его, наносим мощные ответные удары. Сегодня ночью было уничтожено значительное количество живой техники и противника в Херсонской области. Держится Мариуполь, держатся Харьков, Чернигов, Сумы, Киевщина", – сказал Арестович.

В целом, как заверил советник главы Офиса президента, ситуация контролируется военно-политическим руководством Украины, осуществляются дипломатические усилия, гуманитарные усилия для эвакуации мирных жителей из окруженных городов.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты стягивают в Украину военных из Армении и Азербайджана и привлекают наемников.

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