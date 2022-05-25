Арестович сообщил о начале нового эпата войны и объяснил, чем он опасен

Арестович сообщил о начале нового эпата войны и объяснил, чем он опасен

Власти РФ начали новый этап ведения наступательных действий в Украине.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что Россия на законодательном уровне изменила возраст для мужчины, с которого они могут подписать контракт для вступления в ряды ВС РФ.

Об этом политик сказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

По словам Арестовчиа, это означает, что в России большие потери боевого состава. Впрочем, опасность состоит в том, что будут добровольцы, которые будут подписывать контракт, что ехать воевать в Украину.

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"Я сегодня хочу объявить новый этап, уже официальный, этой войны и рассказать, в чем его содержание и в чем опасность. Сегодня совет РФ и Госдума утвердили указ о снятии верхнего предела возраста для мобилизованных. Точнее не мобилизованных, а тех, кто может подписать контракт. С одной стороны это показывает, что у них проблема с личным составом, а с другой – это значит, что есть добровольцы, желающие подписать контракт", — рассказал Арестович.

Напомним, Арестович также рассказал, что российские оккупанты в феврале наступали на девяти направлениях, сейчас их количество уменьшилось до четырех. Сейчас основные усилия противника сосредоточены на Луганском направлении.

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