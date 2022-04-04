Арестович сообщил о направлениях, на которых Россия планирует продолжить наступление

Арестович сообщил о направлениях, на которых Россия планирует продолжить наступление

Враг накапливает силы и будет пытаться окружить наши войска в зоне ООС и добить Мариуполь.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил актуальную информацию на линии фронта и рассказал о направлениях, где ожидается наступление оккупантов.

Об этом он говорил вечером в понедельник, 4 апреля.

По его словам, на всех участках фронта враг несколько потерял наступательный потенциал и занимается пополнением, переброской и перегруппировкой своих войск с попыткой продолжить наступление в районе зоны ООС, города Мариуполя, в районе Харьковщины.

"На остальных участках фронта противник остановлен или, если смотреть на Киевскую и Сумскую области и почти всю Черниговскую область, покинул [оккупированную территорию]. Остатки мы добиваем и гоним за пределы государственной границы", — заметил Арестович.

Представитель Офиса президента сообщил, что враг накапливает силы и будет пытаться оцепить наши войска в зоне ООС и добить Мариуполь, но выразил уверенность, что сделать это оккупантам не удастся.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты готовятся к наступлению на Северодонецк, а также хотят взять под полный контроль Мариуполь.

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