Арестович сообщил, разрешат ли мужчинам выезжать за границу во время военного положения

В Украине от начала полномасштабного вторжения РФ действует военное положение и, соответственно, общая мобилизация, согласно которой военнообязанные граждане, а это мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, не имеют права выезжать за границу.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, разрешат ли мужчинам во время военного положения выезжать за границу.

Об этом он сказал 25 августа в эфире "Фейгина Live".

Так, по словам Арестовича, все мужчины нужны здесь для защиты Украины, однако для некоторых категорий будет сделано исключение.

"Кого можно, кого нельзя (ред. — выпускать) решает главнокомандующий генерал Залужный. Кабмин его может попросить. Там сейчас идет дискуссия и переписка по студентам. Но есть позиция президента, он ее озвучил. Звучит она так, что до конца войны особых поблажек не ждите, потому что все нам нужны здесь для обороны. Это позиция президента, она сформирована. Он определяет политический курс государства. Можно соглашаться или нет, но позиция есть", — сказал советник ОП.

Однако для отдельных категорий мужчин выезд все же возможен.

"Я думаю, что судя по движениям, будут поблажки для некоторых категорий. Верным признаком этого является, хоть и через задаток 200 тысяч гривен, но возможность уехать. Эта тенденция будет, она будет продолжаться, но она не будет такой широкой, как многие ожидает", — подчеркнул Арестович.

Напомним, Верховная Рада продлила военное положение в Украине и общую мобилизацию до 21 ноября 2022 года. Стоит отметить, что в настоящее время продолжается мобилизация без волн и ТСН.ua ранее объяснил, какая процедура вручения повесток.

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