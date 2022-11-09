Арестович спрогнозировал освобождение Крыма: россияне сбегут из Украины, как зайчики

Советник Офиса президента Алексей Арестович уверен, что российские военные сбегут из всей захваченной Украины, в частности, аннексированного Крыма.

Об этом советник ОП сказал в разговоре с российским адвокатом, оппозиционером и журналистом Марком Фейгиным.

По словам Арестовича, бегство оккупантов из Херсона — это четвертое большое отступление с начала полномасштабного вторжения РФ. Он также добавил, что объявление о так называемом "уходе" армии РФ из Херсона означает, что произошел стратегический перелом в войне.

"Это четвертое большое отступление (российских войск – ред.) за 8 месяцев. А как из "территории" провозглашенной Российской Федерации – впервые. Уйдут со всей Украины, в том числе и Крыма, как зайчики. Россияне побегут быстро, можете не сомневаться. Освобождение Херсона - это будет огромным стратегическим поражением РФ", - сказал он.

Когда ВСУ могут освободить Крым

Украинская армия может освободить Крым в 2023 году – такую оценку дал глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. По мнению американского генерал-лейтенанта Бена Ходжеса, ВСУ могут освободить Крым до конца лета 2023 года. Впрочем, такой прогноз станет реальностью при условии, что Запад будет поставлять все необходимое вооружение.

Отметим, что 9 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ отвести российские войска за реку Днепр в Херсоне. Украина пока не видит признаков того, что оккупанты покидают Херсон.

По прогнозам главы военной разведки Украины Буданова, операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.

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Ноября.