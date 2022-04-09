Арестович спрогнозировал продолжительность боев за Донбасс и объяснил, почему застрелился командир российского танкового полка

Из девяти направлений российского наступления в Украине осталось только два.

Главная задача, которую поставил Кремль перед российскими войсками, теперь состоит в захвате Донбасса. На это указывает количество армейских подразделений, задействованных в этом направлении.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью "Телеграфу".

По его словам, Путин начал кампанию по девяти операционным направлениям – Киев, Чернигов, Сумы, Харьков, Луганская и Донецкая области, Мариуполь, Херсон, Мелитополь, Запорожье. Теперь же российские войска сосредоточились только на двух – ведут бои в зоне ООС и в Мариуполе, а также пытаются продвинуться в сторону Запорожья и Херсона.

“На шести направлениях они потерпели поражение. У них нет сил наступать. Они пробуют провести частичную мобилизацию, чтоб пополнить ряды армии. Также призывают резервистов по системе "Барс" — это как у нас оперативный резерв. Но и это продвигается плохо. Их командир танкового полка, которому была поставлена задача поднять технику, посмотрел, что из 30 танков заводится один, и в результате застрелился”, — заметил Арестович.

По подсчетам советника главы ОПУ, у российских ВС десять наземных армий плюс десантники и морская пехота.

“Из этих десяти армий они атаку начали восемью. Две оставили в России. Потом те две тоже перекинули сюда. И последние десять батальонно-тактических групп, которые они собрали, едут с Дальнего Востока. Сняли "миротворцев" из Грузии, Армении”, — перечислил он.

Таким образом, по мнению Арестовича, у России сейчас фактически нет армии, поскольку из 120 задействованных ими батальонов около 20 уничтожены полностью, около 40 — частично не боеспособны.

"Единственное место, где они пытаются наступать, это Донбасс. Там за восемь лет налажены пути снабжения, подавлено украинское сопротивление, некому партизанить. Но поскольку наши войска измотаны и понесли потери, то им удается давить. Наше военное командование знает и предпринимает определенные действия. Для наших войск там ситуация непростая. На Донбассе ждет две недели тяжелых боев, и их судьба определит вторую фазу войны”, — спрогнозировал он.

Напомним, российские оккупанты готовятся к массированному наступлению на Донбассе.

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