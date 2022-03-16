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Арестович убежден, что российские войска "сознательно" обстреливают гражданские объекты

Арестович убежден, что российские войска "сознательно" обстреливают гражданские объекты

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Арестович убежден, что российские войска "сознательно" обстреливают гражданские объекты

скриншот с видео

Советник руководителя ОП прокомментировал обстрелы гражданских объектов оккупантами.

Стрелять по украинским гражданским объектам уже стало визитной карточкой российских оккупантов.

Об этом сегодня, 16 марта, во время брифинга заявил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Пораженные гражданские объекты, что стало, к сожалению, визитной карточкой "второй" армии мира, армии Российской Федерации, которая на своих пропагандистских каналах рассказывает, что она исключительно ювелирно работает, а на самом деле две трети ракет попадает в гражданские объекты и, видимо, это делается сознательно", – сказал Арестович.

© ТСН.ua
ТСН.ua

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