Арестович: в Изюме россияне бросили в бой учебное подразделение – оно разгромлено

Арестович: в Изюме россияне бросили в бой учебное подразделение – оно разгромлено

Подразделение частично взято в плен.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в видеообращении 18 марта сообщил, что в городе Изюм, Харьковской области, россияне бросили в бой учебное подразделение вооруженных сил РФ, потерпевшее поражение.

По его словам, подразделение частично уничтожено, частично взято в плен, частично рассеяно.

"Я хочу отметить, что в военной истории военного дела, когда бросают курсантов на основные направления – это вообще означает почти разгром", — сообщил Арестович.