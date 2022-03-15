Арестович: Враг будет сейчас смещать свои усилия на ракетные удары, мы должны быть к этому готовы

Арестович: Враг будет сейчас смещать свои усилия на ракетные удары, мы должны быть к этому готовы

По словам советника руководителя ОП, украинские военные умело сбивают большую часть ракет оккупантов.

Российские захватчики собираются сконцентрироваться на ракетных ударах по Украине.

Об этом во время брифинга 15 марта заявил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Конечно, если нам помогут с новейшим оружием и техникой, врагу станет еще хуже. Но надо понимать, что он сейчас будет смещать свои основные усилия в направление ракетных ударов баллистическими ракетами "Искандер" или крылатыми ракетами из российских самолетов.

Мы должны быть готовы к этому. Вооруженные силы начеку. Мы умело сбиваем достаточную часть этих крылатых ракет. Ну а остальное - это война. Я думаю, что призывать на 20-е сутки к психологической устойчивости уже бесполезно, все ее уже имеют. Хорошего вам дня, следите за нашими следующими сообщениями", - сказал Арестович.

ТСН.ua

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