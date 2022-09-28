Арестович высказался о дальнейшей судьбе Крымского моста и разочаровал украинцев нелестным прогнозом

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что Крымскому мосту ничего не угрожает, даже если по нему нанесут удар ракетами ATACMS.

Несмотря на это, советник ОП уверен, что ВСУ и дальше будут увольнять временно оккупированный РФ Крым.

Такой прогноз Арестович озвучил в эфире с правозащитником Марком Фейгиным.

"Там нечем бить по Крымскому мосту. То, что нам могут дать, все равно ничего не можем сделать... Крымскому мосту ниф*га не грозит, его возможно уничтожить только тактическим ядерным оружием, или если у него 300 "Томагавков" (многоцелевых высокоточных крылатых ракет – ред.) прилетит одновременно, Ну ладно, 100 или 50", — считает он.

Как пояснил Арестович, даже если ВСУ нанесет удар по мосту ATACMS, ракеты могут сбить до того, как они долетят до цели. Поэтому уничтожение моста, по его прогнозу, маловероятно.

Как ранее сообщал советник ОП Арестович, украинская армия под Херсоном имеет преимущество в артиллерии над оккупантами и наносит удары по российской группировке, чтобы она "посыпалась".

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