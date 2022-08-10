Арестович: "Взрывы на контролируемых Россией территориях - это первые ласточки"

Активные изменения в России в отношении Украины начали делать в кремлевских кабинетах после Оранжевой революции (22 ноябрь 2004 г. – 23 января 2005 г. – ред.). Когда в 2014-м РФ попыталась аннексировать Крым и развязала войну на Донбассе, стало ясно, что этим они не ограничатся.

Об этом рассказал советник Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

По его словам, российское руководство, основываясь на высоких ценах на нефть и газ, создало очередную порцию иллюзий для своих граждан.

"Что санкции особо не действуют, рубль стабилен, "спецоперация на Украине идёт по плану". Крах этих иллюзий только начал проступать. И взрывы на контролируемых Россией территориях - это первые ласточки.Впереди поражение на поле боя. Как говорят экономисты, санкции против РФ начнут действовать только с сентября. И будут усиливаться. Это процесс на десятилетия", — говорит Арестович.

Он отметил, что отказ от российских энергоносителей – необратимый процесс. А на этом и держится все "величие".

"Людоедский режим Путина обречен на страшный провал, из которого он не выйдет уже никогда. Никакие перестановки, переговоры и перемирия не спасут его. И если граждане России не сбросят Путина на дно истории, то пойдут вместе с ним, лишая будущего своих детей и внуков. Никакой власти Путина не хватит, чтобы остановить тотальное крушение своего режима и личную катастрофу для себя. Уже ничего нельзя сделать, не помогут ни переговоры, даже если прямо сейчас вывести войска, уже ничего не поможет. Механизм запущен. Он разрушит путинский режими и убьет его лично. И вопрос заключается в том, чьими руками. Лучшее, что могут сделать российские граждане, сами устранить Путина. Они навсегда закроют вопрос коллективной вины", — резюмировал он.

Напомним, Арестович рассказал, почему России "жизненно необходимо" захватить Украину.

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