Арестович записал спецобращение, в котором прокомментировал зверские убийства оккупантами людей в Киевской области

Советник главы ОП почтил память тех, кто погиб от рук российских захватчиков, молчанием.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович записал специальное обращение, в котором прокомментировал зверское убийство российскими оккупантами людей в Киевской области — в Буче, Ирпене и Гостомеле.

Этим видеообращением Арестович хотел обратить внимание мира на эти кровавые, бесчеловечные преступления.

"Эти освобожденные города представляют собой картинку из фильма ужасов постапокалиптического и среди уже найденных жертв этих военных преступлений российских войск изнасилованные женщины, которых пытались сжечь, убитые представители местного самоуправления, дети, убитые пожилые люди, убитые мужчины. У многих из них завязаны руки, следы пыток. Убиты они выстрелами в затылок. О таких вещах, как ограбление, или попытки забрать золото, ценные вещи, ковры, стиральные машины уже стоит ли говорить", — отметил Арестович.

Он подчеркнул, что все эти преступления "безусловно будут учтены и прокуратурой Украины, и правоохранительными органами и международными уголовными судами".

"Но первое, — я хочу посвятить паузу молчания в честь этих людей, погибших за Украину. Хочу вас заверить, что никакое преступление не останется безнаказанно. Мир должен ужаснуться тому, что произошло в Буче, Ирпене и Гостомеле. И, к сожалению, я думаю, что в других городах картинка не лучше", — сказал Арестович.

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