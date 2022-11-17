Арестович заверил в победе: "Будем воевать вилами и грызть землю, но выбросим оккупантов"

Советник ОП подчеркнул, что даже если бы оккупанты убили всех украинцев, то трава поднимется и задушит последнего захватчика.

Советник Офиса президента Алексей Арестович заверил, что Украина победит в войне с Россией военным путем, по итогам чего состоятся переговоры.

Об этом советник ОП рассказал в разговоре с российским оппозиционером, юристом Марком Фейгиным.

"Сегодня в Economist была такая очень объемная программная статья: три сценария на 23 год. Запад уменьшает поставки вооружения Украине, Россия собирается с силами и, неся потери, переламывает ход войны в свою сторону – один сценарий. Второй сценарий – тупик, стационар и Запад подталкивает к переговорам. И третий – мы, откуда не возьмись, собираемся с силами, выламываем, зачищаем и тогда переговоры по факту завершения войны. Так вот я обещаю третий вариант. Не примет наше общество и не будет никакого стационара, и не будет никакого поражения от России", – рассказал Арестович.

Он заверил, что Украина не перестанет воевать до своей окончательной победы.

"Рогатками, палками-копалками, камнями, граблями, вилами, но мы будем воевать. Без света, без еды, без воды, без ничего. Мы будем жрать корни, землю, но мы будем воевать, пока не добьем последнего гада и не выбросим с нашей земли. Не будет вооружения — перейдем к партизанской форме войны. Будут бить партизан — будем диверсионно действовать. Убьют всех, значит трава поднимется и задушит последнего захватчика", — подчеркнул советник президентского офиса.

Напомним, накануне глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли заявил о невысокой вероятности именно военной победы Украины, которая определяется как изгнание россиян со всей территории, включая Крым.

Это заявление прокомментировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, заявивший, что война может закончиться раньше, чем ВСУ все освободят военным путем.

По оценкам главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова, война в Украине может закончиться к лету 2023 года.

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